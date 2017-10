Nagold Die ganze Kraft des Chorals

"Dieser Abend des Chorals wird ein Zweiklang aus Nachdenklichem zum Ende des Kirchenjahres und aus Festlichem sein, wie etwa die Bearbeitung von ›Nun danket alle Gott‹ von John Rutter", erklärt Kalmbach. Und es wird im Gegensatz zu früheren Ausgaben so gut wie keinen italienischen Einfluss geben. Der italienischste Teil wird der dreichörige Choralsatz von Michael Praetorius sein. Der Komponist, der als Vorläufer Bachs gilt, verarbeitete italienische Musikeinflüsse und hatte wohl auch Kontakt nach Italien. Ansonsten wird viel Musik aus deutschen Landen erklingen: Johann Sebastian Bach, der frühbarocke Komponist Andreas Hammerschmidt und Felix Mendelssohn-Bartholdy stehen auf der Agenda der Künstler.

"Das ist ein wirklich spannendes Projekt, das wird sogar ein Stück Musik-Vermittlung", freut sich Musiklehrer und Chorleiter Matthias Flury. "Ich genieße das in vollen Zügen, weil es da um unfassbar gute Musik geht." Und diese "unfassbar gute Musik wird von Interpreten dargeboten, deren Altersschnitt relativ niedrig liegt, was unter anderem natürlich an den Sängern von Flurys OHG-Vokalensemble. Aber auch bei den Instrumentalisten sind junge Gesichter mit von der Partie – wie Barbara Lena Köbele.

Die für "Licht-Gotik-Liturgie" typische Beleuchtung der Stadtkirche, die unter der Verantwortung von Johannes Wörner steht, wird in diesem Jahr auf unruhige Effekte verzichten. "Es gibt ein klares, statisches Licht", kündigt Raaf an. Die Kraft des Erlebnisses solle nicht aus dem Licht kommen, sondern aus der Ruhe der Choräle, erklärt Raaf, der die Konzertform einst aus der Taufe gehoben hat.

"Licht-Gotik-Liturgie" beginnt am Sonntag, 29. Oktober, um 19 Uhr in der Nagolder Stadtkirche. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.