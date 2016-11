Nagold Die Flicken erzählen Geschichten

Die Arbeiterklasse trägt Farbiges und Gestreiftes

Inmitten der weißen Ausstellung finden sich aber auch einige bunte Teile, zum Beispiel in der "Männerabteilung", wie Klar sie nennt. "Die farbigen und gestreiften Sachen wurden von der Arbeiterklasse getragen", erzählt sie. Diese habe sich keine weiße Unterwäsche leisten können, weil sie zu schnell dreckig gewirkt habe. Man habe kein Geld gehabt, um die Unterwäsche ständig zu waschen.

"Frauen heben so etwas eher auf, deshalb haben wir nicht allzu viel Männerunterwäsche", erklärt sie. Aber ihr Lieblingsteil der Ausstellung hängt in dieser Abteilung: eine alte Hose aus Leinen, die mehrfach geflickt wurde. "Die Flicken erzählen Geschichten. Man erkennt, dass die Leute kein Geld hatten, um etwas neues zu kaufen, wenn das alte Teil kaputt gegangen ist", weiß Klar und fährt die Stellen nach, an denen die Hose geflickt wurde.

Auch eine Kinderabteilung hat die Winterausstellung zu bieten. Dort hängen kleine weiße Unterhemdchen, ein Body aus Leinen, eine der ersten Windeln und ein Foto, das einige Kinder zeigt. "Das bin ich", erzählt die Museumsleiterin und zeigt auf eines der Kinder.

Sie hat es aber nicht deshalb aufgehängt, sondern weil eines der anderen Kinder die Hände vor das Gesicht hält, weil die Sonne blendete. Dabei rutschte das Kleid nach oben und man sieht die Unterhose, die damals bis fast zu den Knien ging.

Die ästhetischen Argumente überwiegen

In einer anderen Ecke steht eine Vitrine. Dort finden Besucher zum Beispiel ein Korsett. "Das wurde um 1880 getragen. Man sagte, der Mann müsse mit beiden Händen um die Taille seiner Frau umfassen können. Mit diesen Korsetts wurden aber die inneren Organe und die Rippen zusammen gequetscht", weiß Klar. Allerdings hätten die ästhetischen Argumente die medizinischen überwogen.

In verschiedenen Schubladen entdeckt man zu guter Letzt noch Strümpfe, denn auch sie gehören zur Unterwäsche. Damit ist der Streifzug durch die Geschichte der Unterwäsche komplett. Und wer sich seine zweite Haut einmal genauer anschauen möchte, kann das ab dem kommenden Sonntag bis zum 5. März 2017 an jedem Dienstag, Donnerstag, Sonntag und Feiertag immer zwischen 14 und 17 Uhr tun.