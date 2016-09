Nagold Die ersten Kraxel-Übungen

Während die einen kletterten, entzündeten die anderen ein Lagerfeuer auf dem Stockbrot und Würstchen zur Stärkung gebraten wurden. Beim Luchs-Reh-Spiel konnten die Rehe sich ganz leise anschleichen und sich ein Marshmallow klauen – aber der Luchs hat sehr gute Ohren und wenn er die Rehe hörte, wurden sie mit Wasser bespritzt und mussten wieder zurück an die Startlinie.

Wer Interesse am Klettern hat, kann sich direkt bei der Klettergruppe melden, die sich wöchentlich freitags an ihrer Kletterwand am Naturfreundehaus trifft.

Der Treff Kunterbunt der Nagolder Naturfreunde trifft sich alle zwei Wochen zu gemeinsamen Aktionen. Dazu sind Familien und alle Interessierten eingeladen. Das nächste Treffen ist am 24. September im Backhaus Schönbronn, wo gemeinsam Apfelkuchen gebacken wird.