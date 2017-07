Nagold Die Daxburg-Betreuer bereiten sich vor

Nagold. In den ersten beiden Wochen der Sommerferien veranstaltet das Youz Nagold wieder die Kinderfreizeit "Daxburg". Insgesamt 120 Kinder werden zur diesjährigen Ferienbetreuung in Nagold-Pfrondorf erwartet. Mit in den Gruppen dabei sind auch wie bereits seit vielen Jahren zehn Kinder der Lebenshilfe.