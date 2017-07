Nagold Die besten Rechner stehen fest

Nagold. Wie in den zehn Jahren zuvor, nahmen rund 40 Schüler des OHG Nagold am Internationalen Wettbewerb "Känguru der Mathematik 2017" teil, bei dem die Sieger deutschlandweit ermittelt wurden. Bei dem jedes Jahr am 3. Donnerstag im März stattfindenden Wettbewerb nahmen dieses Jahr über 900 000 Schüler aus knapp 11 000 Schulen in ganz Deutschland teil.