Nagold Die Arme werden immer schwerer

Bevor es aber ans Klettern geht, muss erst die Ausrüstung stimmen. Dazu gehört ein passender Gurt, der auf dem Hüftknochen sitzt und ordentlich festgezogen werden muss. Christian hilft mir dabei. Er hat mir auch Kletterschuhe mitgebracht. "Mit denen hat man einen besseren Halt als mit Turnschuhen", erklärt er mir. Sie sind an den Füßen enger und an der Sohle dünner – damit spürt man besser, wo man hintritt.

Als ich schließlich an der Reihe bin, bekomme ich schwitzige Hände. Nicht unbedingt ein Vorteil, wenn ich jetzt diese Wand hochklettern soll. Nervös wische ich sie an meiner Hose ab. Mario, der mich sichert, meint: "Das ist gar nicht so schwer, du schaffst das schon." Dessen bin ich mir nicht sicher. Schließlich hängt, übertrieben gesagt, mein Leben an einem Seil und zwei Karabinern.

Christian erklärt mir noch, dass ich, falls ich eine Pause brauche, "Zu" rufen soll. Dann schließt Mario den Karabiner, in dem mein Seil hängt, und ich kann mich in den Gurt setzen. Entsetzt schaue ich Christian an. Die beiden schmunzeln über mein Misstrauen. "Es passiert wirklich nichts", versichern sie mir.

An der Kletterwand gibt es verschiedenfarbige Griffe. Theoretisch ist es möglich, immer nur die Griffe in einer oder zwei Farben zu nutzen, um nach oben zu gelangen. Für Anfänger wie mich wäre das allerdings eine zu große Herausforderung. So ignoriere ich die Farben erst einmal und fange an, nach oben zu klettern. Es geht besser als gedacht. Schnell merke ich aber, dass es ganz schön viel Kraft in den Armen erfordert, sich nach oben zu ziehen.

An einer Stelle stocke ich. Der nächste Griff ist zu weit oben, um ihn zu erreichen und mit dem Fuß bin ich ebenfalls noch zu weit unten, um auf den nächsthöheren Griff zu steigen. Ratlos schaue ich nach unten, was ich allerdings sofort bereue – es ist ganz schön hoch. "Und jetzt?", rufe ich, den Blick wieder auf die Kletterwand gerichtet. "Mach erst mal kurz Pause, damit du danach genug Kraft hast, dich hochzuziehen", rät mir Christian. Also warte ich, bis Mario mir das Zeichen gibt und lehne mich dann ganz vorsichtig zurück in den Gurt. Und tatsächlich – es passiert nichts. Ich hänge einfach in der Luft.

Ich schüttle einige Sekunden meine Hände aus, die jetzt schon, auf halber Strecke, weh tun. Dann wage ich mich aber wieder an die Herausforderung. "Mit Schwung", ruft mir Mario zu. Ich überwinde meine Angst vor dem Fallen, stoße mich mit dem linken Fuß ein bisschen ab und erreiche mit dem rechten den Griff. Jetzt komme ich auch leichter mit der Hand nach oben. Der Rest der Strecke ist kein Problem mehr und ehe ich mich versehe, kann ich stolz gegen die Hallendecke klopfen.

Die Hände tun weh und es zieht in den Armen

Um nach unten zu kommen, rufe ich "Zu", Mario gibt mir die Bestätigung und ich setze mich wieder in den Gurt. Dann strecke ich die Beine aus und laufe langsam nach unten. Als ich wieder festen Boden unter den Füßen habe, merke ich erst, wie viel Kraft das Klettern wirklich gekostet hat. Meine Hände tun weh und schon jetzt zieht es mir auch in den Armen.

Dennoch wage ich mich noch ein zweites Mal an die Wand. Die Griffe bei der Strecke, die ich jetzt ausprobiere, sind gelb und weiß. Dieses Mal versuche ich, darauf zu achten, nur diese Farben zu benutzen. Doch schnell merke ich, dass ich noch nicht soweit bin und lieber alle verwende. Mit jedem Meter werden meine Arme gefühlt zehn Kilo schwerer, dennoch ist aufgeben keine Option – ich will es noch einmal schaffen. Und schließlich bezwinge ich auch den letzten Meter und komme oben an.

Für die erste Kletterstunde bin ich zufrieden mit mir. Und den Spaß, den die Naturfreunde am Klettern haben, verstehe ich vollkommen. Das Gefühl, es geschafft zu haben, war den Muskelkater am nächsten Tag auf jeden Fall wert.

Die Naturfreunde Nagold klettern immer montags ab 17.30 Uhr und freitags ab 20.30 Uhr in der Bächlenhalle Nagold. Ab Ostern wird an der Kletterwand am Naturfreundehaus geklettert. Weitere Informationen unter www.naturfreunde-nagold.de/kletterwand.html.