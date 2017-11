Nagold Diakonie-Verband betreibt Sozialkaufhaus

Die Glocken ertönen und die ersten Kunden betreten den Laden. Viele ältere Menschen, aber auch Familien mit Kindern und junge Leute möchten gerne einkaufen. Vor allem die Lebensmittel sind sehr begehrt. Und auch die Kleidungsabteilung zieht die Kunden in ihren Bann. Neben bunten T-Shirts hängen Mäntel, Schuhe, Sportsachen und auch zahlreiche Anzüge und Hemden.

Dorothee Röhm arbeitet seit zwei Jahren ehrenamtlich im Kreuzermarkt und ist mit Begeisterung dabei. "Die meisten Artikel erhalten wir von Privatleuten. Dank diesen Spenden können wir vernünftige Second-Hand-Klamotten für wenig Geld anbieten", erklärt Röhm. Jeder, der zuhause Kleidung, Bücher oder Haushaltsartikel wie Geschirr, Besteck oder Kochutensilien hat und diese nicht mehr benötigt, kann sie gerne in den Laden bringen.

"Die Menschen, die hier hin kommen, sind immer ordentlich gekleidet. Man sieht esMenschen nicht an, wer arm ist und wer nicht. Aber alle von ihnen sind sehr freundlich", lächelt die 55-Jährige.

Der Umgang ist tatsächlich sehr freundlich. Die Menschen lächeln einander an, kommen miteinander ins Gespräch. Auch Mitarbeiter und Kunden unterhalten sich herzlich. "Viele Menschen kommen auch einfach nur her, um ihre sozialen Kontakte zu pflegen und um mit anderen Menschen zu sprechen", berichtet Röhm. Aus diesem Grund ist auch ein Cafe in Planung. Eine kleine Theke hat der Laden bereits. Bei einer Tasse Kaffee zusammenzusitzen wäre ein beliebtes Angebot, sind sich die Frauen sicher.

Neben einer kundenorientieren Beratung und Unterstützung beim Einkaufen, versuchen die Mitarbeiter stets ihren Kunden zur Seite zu stehen und sie bei Problemen auch an die geeigneten Anlaufstellen weiterzuleiten.

"Man kann nicht in einem Tag die Welt verbessern, aber man kann es versuchen", so Zohil. Mit 24 weiteren Mitarbeitern schmeißt sie den Laden, der unter der Woche von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist. 18 der Mitarbeiter sind ehrenamtliche Helfer, die mit vollem Einsatz und viel Überzeugung dabei sind. "Man muss sehr selbstbewusst sein und darf keine Berührungsängste haben", so Zohil.

Das Sozialkaufhaus Kreuzermarkt bietet also nicht nur eine günstige Einkaufsalternative für bedürftige Menschen, sondern gleichzeitig auch die Möglichkeit, sich ehrenamtlich und sozial zu engagieren. Spenden und Menschen, die bereit sind mitanzupacken sind stets willkommen.