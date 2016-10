Nagold Deutsche Bank weiter präsent

Nagold. Nach der Ankündigung der Deutschen Bank, in Nagold ihre Filiale schließen zu wollen, zeichnen sich nun die nächsten Schritte ab. Wie ein Sprecher der Bank mitteilte, will die Deutsche Bank in Nagold künftig mit einer Finanzagentur weiter präsent bleiben. "Insgesamt sollen einige der 188 Zusammenlegungs-Filialen in Deutschland in Finanzagenturen umgewandelt werden", heißt es weiter aus der Bank-Zentrale in Frankfurt. In attraktiven ländlichen Märkten wolle man damit weiter an Ort und Stelle präsent bleiben, einen guten Service bieten sowie die Erreichbarkeit für die Kunden gewährleisten.

Die Finanzagentur in Nagold soll im derzeitigen Filial-Gebäude in der Nagolder Innenstadt untergebracht bleiben. Auch eine SB-Zone mit Geldautomaten inklusive Einzahlungsfunktion und Kontoauszugsdrucker will man in Nagold erhalten. Weiter versicherte ein Sprecher der Bank, dass Finanzagenturen einen Großteil des heutigen Beratungsangebots der Filiale fortführen. Und: Finanzagenturen könnten mit ihrer Arbeitsstruktur flexibler auf Kundenwünsche eingehen.