Nagold Der Wohnturm bleibt ein Zankapfel

"Es ist jetzt noch nicht die Zeit für eine Kampfabstimmung"

Und überhaupt: Das viel größere "optische Problem", so eine weitere Anmerkung in der Gemeinderatsrunde, würde aus der "Bodenperspektive" später die "massive Riegelbildung" in diesem Abschnitt der Bahnhofstraße sein, die durch das neue Gebäude weiter verdichtet werde. Gemeint ist damit, dass die künftige (in diesem Abschnitt dreigeschossige) Fassade des geplanten Baukörpers zur Bahnhofstraße hin die gesamte Grundstücksbreite ausfüllen wird. Womit sich der Neubau aber andererseits auch "nahtlos" in die bereits hier vorhandene übrige "Riegelbebauung" beiderseits der Bahnhofstraße einfügen würde. Was ja irgendwie auch wiederum ein "einheitliches" Straßenbild bedeuten könnte.

OB Großmann war es schließlich, der die Streithähne fürs erste zu befrieden wusste – mit dem Hinweis, dass es jetzt noch nicht die Zeit sei "für eine Kampfabstimmung". Seitens der Stadt werde man zur eigentlichen Diskussion, wenn die Bauausführung des Bauprojekts auf die Tagesordnung gehoben werde, eine 3D-Simulation im Nagolder Stadtmodell vorbereiten, damit sich jeder auch ein echtes Bild davon machen könne, wie die geplanten sieben Geschosse vor der echten Kulisse wirken würden. Er sei sicher, dass dann die Kritiker verstummen müssten.

Der Gemeinderat stimmte bei zwei Nein-Stimmen und drei Enthaltungen der verkürzten öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans "1. Änderung und Ergänzung Entlastungsstraße-Ost" zu.