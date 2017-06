Nagold Der VfL steuert ruhigere Gewässer an

Nagold. Allerdings liegt hinter dem größten Nagolder Verein auch ein turbulentes Jahr, und es gibt innerhalb der Sportlerfamilie Gesprächsbedarf. Themenschwerpunkte werden dabei in den kommenden Wochen und Monaten die Arbeit von Geschäftsführer Hermann Claus sowie die Finanzsituation bilden. Ziel ist, den VfL Nagold wieder in ein ruhiges Fahrwasser zu führen.

Nach etlichen Jahren ist das Vorstandsteam wieder mal komplett

Ein wichtiger Schritt wurde bei der Hauptversammlung bei den Wahlen gemacht. Denn nach etlichen Jahren ist das Vorstandsteam wieder mal komplett. Was vor allem daran lag, dass sich VfL-Fußballchef Ulrich Hamann als dritter Vorsitzender sowie Heiko Hofmann als Schriftführer in den Dienst des Vereins stellen – was im Sportheim mit einstimmigen Wahlergebnissen quittiert wurde. In ihren Ämtern als Beisitzer bestätigten die Mitglieder Werner Schühle und Hans Bachmann.