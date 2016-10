Nagold Der Urschelwein fließt in Strömen

Nagold. Zwei Tage lang wurde nicht nur rund um den von Iris Killinger und ihrem Team geschmückten Urschelbrunnen am Rathaus oder beim Henne-Hof gefeiert. In der gesamten Innenstadt waren Aktionen geboten. Sei es ein Kunsthandwerkermarkt mit rekordverdächtigen 66 Kunsthandwerkern oder der Antik- und Trödelmarkt im OHG-Pausenhof – überall konnten die Besucher nach Herzenslust stöbern. Und es wurde auch in den Nagolder Geschäften kräftig eingekauft. "Die Einzelhändler und Kunsthandwerker waren zufrieden, aber wir haben auch super Glück mit dem Wetter gehabt", erklärte Anna Bierig, die ihr Debüt als City-Managerin feierte.

Klar mischte sich auch Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann unter die Besucher – und sprach von zufriedenen Nagolder Händlern. Doch sei der Urschelherbst eben auch "die Erfolgsmarke unserer Stadt", so der Rathauschef.

Kultstatus hat beim Urschelherbst auch das Feiern im Henne-Hof und in der alten Moste, wo es sich die Besucher bei Zwiebelkuchen und Urschelwein gut gehen lassen. Die Wahl des diesjährigen Urschelweins war erneut auf einen Rotwein-Cuvée der Stuttgarter Winzergenossenschaft "Collegium Wirtemberg" gefallen – in diesem Jahr aus Spätburgunder aus dem Holzfass und einem Regent komponiert. "Das war ein Volltreffer und bisher unser bester Urschelwein", war Werbering-Chefin Siegrid Plaschke überzeugt. Das sahen wohl auch die Weintrinker aus Nagold und der Region so, denn obwohl in diesem Jahr eine größere Menge bestellt wurde, war der Urschelwein am Wochenende restlos ausverkauft.