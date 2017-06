Nagold "Der Sonntag ist wichtiges Kulturgut"

Nagold. Der Sonntag sei einer der wichtigsten Einkaufstage im Onlinehandel. Es müsse nun darum gehen, diese Wettbewerbsverzerrung auf Kosten der stationären Händler zu beenden, sagte ein Sprecher der Initiative.

Bislang entscheiden die Kommunen, an welchen Sonntagen die Geschäfte öffnen dürfen. In Baden-Württemberg sind grundsätzlich drei verkaufsoffene Sonntage pro Jahr möglich, in Nagold gibt es davon nur zwei – Nagolder Frühling und Urschelherbst. "In der Regel hat sich das bewährt", sagt Klaus Drissner, der Vorsitzende des City-Vereins. Vielleicht gebe es den einen oder anderen Händler in der Stadt, der gerne öfter aufmachen wolle, er habe aber den Eindruck, dass den Nagolder Händlern die zwei verkaufsoffenen Sonntage reichen würden.

Er persönlich ist gegen mehr verkaufsoffene Sonntage: "Ich halte absolut nichts davon. Es ist ein Irrglaube, dass man durch ständige Erweiterung der Öffnungszeiten die Umsatzzahlen verbessert." Sein Geld könne man schließlich nur einmal ausgeben. Natürlich sei der Sonntag einer der Haupttage für das Internetgeschäft –­ weil die Menschen nun mal in ihrer Freizeit einkaufen würden. "Sonntags haben die Leute Zeit, aber ob sie da in die Städte fahren?" Schließlich könnten die Geschäfte auch abends bis 22 Uhr öffnen, aber außer Supermärkten mache das fast keiner.