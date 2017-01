Nagold Der scheinbar letzte Ausweg

Viele fangen an, die Welt negativ zu sehen und hören auf, an Positives zu denken. Von Depressionen sind deutschlandweit rund vier Millionen Menschen betroffen. Nur wenige holen sich professionelle Hilfe, um wieder einen Weg ins Leben zu finden. Viele von den übrigen Depressiven denken im fortgeschrittenen Stadium daran, ihr Leben vorzeitig zu beenden. Aber auch plötzliche negative Ereignisse im Leben eines Menschen führen oft zu Suizid. So kann zum Beispiel eine Trennung des Partners zum kurzfristigen, innerhalb von Sekunden geplanten Selbstmord führen. Es ist ein kleiner Gedanke, der so viel bewirken kann. Man muss nicht sein Leben lang unglücklich sein, sondern es reicht auch oft nur ein scheinbar kleines Ereignis, das für diesen Menschen alles verändert und seine Welt zum Zusammenbrechen bringt.

Circa 100 000 bis 150 000 Menschen in Deutschland versuchen jährlich sich das Leben zu nehmen, was im Durchschnitt alle fünf Minuten eine Person ist. Doch es schaffen leider immer noch 10 000 sich umzubringen, was bedeutet, dass circa alle 53 Minuten jemand stirbt, der Selbstmord begangen hat.

Der Suizid ist die zweithäufigste Todesursache in Deutschland bei Menschen zwischen 15 und 29 Jahren.