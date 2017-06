Nagold Folgenschwerer Unfall zerstört Schwanen-Liebe

2015 wurde das Wasservogel-Pärchen das erste Mal gemeinsam in Nagold gesehen. Eine kleine Sensation, denn Schwäne in Nagold, das hatte es noch nie gegeben! Kurz darauf kamen auch schon die ersten Küken zur Welt, von denen eines das Erwachsenenalter erreichte. Ein Jahr später erneuter Kindersegen: Diesmal pflegten Mama- und Papa-Schwan den Nachwuchs so liebevoll, dass gleich vier Küken die ersten risikoreichen Monate überstanden.

Am liebsten hielt sich die Wasservogel-Familie am Ufer der Nagold beim Hotel Schiff auf. Fast jeden Tag machten sie dann einen Abstecher zum Hotel und klopften sogar manchmal mit den Schnäbeln an die Eingangstür, erinnert sich dessen Inhaberin lachend.

"Das war schon sehr niedlich. Und schön zu sehen, wie die Küken aufwachsen." Einmal habe der Schwanen-Papa den ganzen Verkehr in der Straße vor dem Hotel aufgehalten. "Er hat sich in den Autos gespiegelt und wohl gedacht, dort sei ein anderer Schwan", erzählt die Hotelbesitzerin. "Dann hat er jedes einzelne Auto angepickt."