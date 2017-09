Nagold Der Badepark kommt auf den Hund

Die verschiedensten Hunderassen waren mit Frauchen oder Herrchen ins Schwimmbad gekommen und offenbarten ganz verschiedene Charaktere. Manche rannten aufgeregt und laut bellend am Beckenrand auf und ab, konnten sich aber zum Sprung ins kühle Nass nicht entschließen. Bei so manchem Vierbeiner wurde gar vom Besitzer nachgeholfen. Bei einigen Hunden reichte es, immer wieder ein wasserfestes Spielzeug in das Becken zu werfen und schon sprang der fellige Gefährte mit lautem Platsch hinterher. Manche wollten allerdings ihrem Menschen den Ball oder den Ring gar nicht zurück geben und kauerten zitternd am Beckenrand.