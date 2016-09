Nagold Den Nerv der Menschen getroffen

Rechnet man einmal die bundesweiten Zahlen auf Nagold herunter, wird deutlich, wie "groß" und verbreitet dieses Problem ist: Bezogen auf seine Einwohnerzahl, dürften es allein hier 300 bis 400 betroffene Familien sein, in denen ein Demenzkranker betreut werden muss. Wobei Demenz nicht gleich Demenz ist. Alzheimer zum Beispiel ist nur eine Art der Demenz. Aber es gebe viele verschiedene Facetten der Demenz, die jeweils für einen anderen Verlauf und andere Auswirkungen der Krankheit stehen. Was immer wieder neue und "andere" Probleme und Herausforderungen für die pflegenden Angehörige bedeute, so Wehrstein. Der "Grad der Verzweiflung" durch die damit verbundenen Belastungen für die Angehörigen könne daher schnell erheblich sein.

Den kleinen Tragödien des Alltags begegnen

In diesen Situationen will der Gesprächskreis Demenz helfen, er ist erste Anlaufstelle für Angehörige, um Informationen und Hilfe zu erhalten, um die Herausforderungen daheim mit den Demenz-Kranken besser zu bewältigen. Das können bloße Verhaltenstipps sein, wie man mit "einem zum Beispiel immer boshafteren Erkrankten" am besten umgeht oder wie man "den kleinen Tragödien des Alltags" und unerwarteten Verhaltensweisen der Erkrankten "mit positiver Kraft" begegnet. Doch manchmal sind es auch handfeste medizinische oder rechtliche Entscheidungen, die in Verbindung mit den Demenzkranken von Angehörigen zu treffen sind – eine riesige Verantwortung, die einen schnell überfordern kann. "Auch dafür haben wir die Informationen, wo und wie die Angehörigen rechtssichere Hilfe erhalten können."

Aber eigentlich helfe es den meisten Teilnehmern am Gesprächskreis Demenz der VHS schon sehr, einfach feststellen zu können, "dass man nicht alleine ist mit seiner Situation." Dass man sich austauschen könne und eine Anlaufstelle habe, wo man Gehör findet für die eigenen Anliegen. Das Gesprächsangebot werde auch mal zum "Selbstbehauptungskurs". Denn: "Für die pflegenden Angehörigen geht es vor allem auch darum, mit der Belastung durch die Pflege nicht selbst unterzugehen", weiß Wehrstein. Zumal die Pflegesituation, gerade wenn Kinder und Schwiegerkinder sich um die Dementen kümmern, natürlich auch für die eigene Partnerschaft zur extremen Belastung werden kann. "Da gilt es dann echte Prioritäten zu setzen." Indem man sich zum Beispiel Unterstützung durch die Tagespflege holt. Oder eine Auszeit mit dem Partner nimmt, was Angebote zur Kurzzeitpflege ermöglichen.

Der "Gesprächskreis Demenz – für pflegende Angehörige" der VHS Nagold unter der Leitung von Monika Wehrstein trifft sich noch bis Ende des Jahres einmal monatlich. Die Termine sind: jeweils mittwochs am 21. September, 26. Oktober und 23. November. Mit Blick auf das mittlerweile breitere Hilfe-Angebot für pflegende Angehörige in der Region, geht der Gesprächskreis ab Beginn des neuen Jahres zu einem zweimonatigen Turnus über. Termine dann: jeweils mittwochs am 15. März, 17. Mai und 19. Juli. Der Gesprächskreis trifft sich immer in der Zeit von 19.30 bis 21 Uhr in der Räumen der VHS an der Bahnhofstraße 41 in Nagold. Das Angebot ist gebührenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.