Nagold Debüt mit Urschel und Fledermaus

Informieren konnten sich die Besucher jetzt aber bei den historischen Führungen mit Judith Bruckner ebenso über geschichtliche Hintergründe. Mit von der Partie war daneben Cornelia Hildebrandt-Büchler, die in mittelalterlichem Gewand in die Rolle der legendären Nagolder Wohltäterin "Wüste Urschel" schlüpfte und die Sagenwelt um die vermeintliche Grafentochter in einen mittelalterlichen Zusammenhang stellte.

"Ich gehe auf eine Phantasiereise in die Zeit der Hohenberger", erklärte Hildebrand-Büchler, die alles fundiert recherchiert hatte – und deshalb auch berichtete, dass die "Wüste Urschel" wohl tatsächlich der Welt der Sagen und Legenden zuzurechnen sei. Gleichzeitig informierten die sechs Arbeitskreise des Nagolder Bürgerforums allerdings auch über die Gegenwart, über ihr vielfältiges ehrenamtliches Engagement in Nagold.

Nach dem gelungenen Debüt kann sich Mitorganisatorin Nanni Fingerhut gut vorstellen, dass die Arbeitskreise des Bürgerforum die Burgbewirtung wiederholen – aber sich nicht im jährlichen Turnus, so Fingerhut.