Nagold Das Silvester-Fieber ist ausgebrochen

Der Shuttleservice fährt alle Nagolder Teilorte, aber auch Jettingen, Mötzingen, Ebhausen und Rohrdorf ab. Die Busse werden am ZOB ankommen und auch wieder abfahren. Der genaue Fahrplan kann auf dem Flyer der Veranstaltung und auf der Homepage der Stadt Nagold eingesehen werden. Für beste Unterhaltung sorgen wieder die Live-Band "Prime Age" aus Nagold sowie DJ Harry und DJ Remo von EventHa aus Tübingen. "Wir erwarten um die 3000 Leute, die gemeinsam ins neue Jahr feiern möchten", sagte Bierig.

Auch zum Thema Sicherheit hat sich der City-Verein, nicht erst nach dem Anschlag in Berlin, viele Gedanken gemacht. Deshalb trafen sich die Verantwortlichen mehrmals mit Feuerwehr, Polizei, Security und Sanitätsdienst. Die Johanniter-Unfallhilfe Horb-Nagold sowie Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Ortsverein Nagold/Wildberg, werden mit insgesamt neun Personen vor Ort sein. Auch ein Rettungswagen wird einsatzbereit sein. Zusätzlich gibt es ein Sanitätszelt in unmittelbarer Nähe.

Die Polizei ist für die Sicherung außerhalb der Veranstaltungsfläche zuständig. Der Security-Dienst, der mit 19 Leuten vor Ort ist, wird den Einlass regeln, bei dem es eine Taschen- und Körperkontrolle geben wird. Das Mitbringen von Getränken oder Feuerwerkskörpern ist wie immer verboten.

"Wir haben unser Sicherheitskonzept nach dem Anschlag in Berlin nicht noch einmal überarbeitet", erklärte Bierig beim Pressegespräch. "Ich bin davon überzeugt, dass wir das Bestmögliche bereits vorher organisiert hatten." Auch Klaus Drissner ist dieser Ansicht. "Wir müssen ein Zeichen setzen gegen den Terror und die Angst", ist er überzeugt. "Ich hoffe, dass viele so denken und gerade deswegen auf den Vorstadtplatz kommen und mit uns feiern. Wir dürfen uns wegen so etwas nicht einschüchtern und fremdbestimmen lassen."

Eine Bitte hat der City-Verein allerdings an die Besucher: "Es gibt einen Kartenvorverkauf. Wenn viele schon im Voraus ihre Karten kaufen, geht es beim Einlass um einiges schneller", so Bierig. Vorverkaufsstellen sind neben dem Delice und dem Provinciale auch das Rathaus-Café und das VBN-Kundencenter am ZOB in Nagold. Die Veranstaltung beginnt um 23 Uhr und endet um 2 Uhr. Einlass ist ab 22.30 Uhr.