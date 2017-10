Nagold Das Musical zum Reformationsjubiläum

Nagold. Kindern mit Spaß und ansprechender Musik ein Stück evangelische Tradition nahebringen – geht das? "Ja, das machen wir", sagten sich einige Nagolder Akteure. So planen bereits seit 2016 die Nagolder Bezirkskantorin Eva-Magdalena Ammer und der Konrektor der Zellerschule, Steffen Schneider, ein Kooperationsprojekt zwischen Kinderchor und Schulchor – das Ergebnis ist am Freitag, 27. Oktober, ab 19 Uhr in der Nagolder Stadtkirche zu sehen und zu hören, wenn beide Chorgruppen das Stück "Martin Luther" von Anna Magdalena und Ingo Bredenbach aufführen.

Zum Inhalt so viel: Zwei Kinder wollen von der Großmutter etwas von Martin Luther wissen. Nicht etwa, weil das grade Thema des Religionsunterrichts wäre, sondern weil sie soeben festgestellt haben, dass es doch beträchtliche Unterschiede zwischen Evangelisch- und Katholisch-sein gibt. Die Großmutter beginnt, zufällig kommt der Pfarrer auch noch vorbei und gibt weitere Infos.

Zwischen den Gesprächen werden wichtige Szenen aus Luthers Leben quasi eingeblendet, sein Streit mit Tetzel um den Ablass, die Wittenberger Thesen, der Reichstag in Worms und schließlich die Wartburg.