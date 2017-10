Nagold Das Mandelring-Quartett eröffnet die Konzertreihe

Mit den Geschwistern Sebastian, Nanette (Violinen) und Bernhard Schmidt (Violoncello) ergänzt durch Andreas Willwohl an der Viola ist nach der Einschätzung der Zeitschrift Fono Forum eines der sechs besten Streichquartette der Welt zu Gast in Nagold.

Das führende englischsprachige Klassik-Magazin "The Strad" widmete dem Quartett die Titelseite und ein ausführliches Porträt. Auch die übrigen Urteile der Presse über Konzerte sowie CD-Einspielungen des Ensembles fallen nicht weniger positiv aus und attestieren den Musikern, die in den internationalen Musikzentren wie Wien, Paris, London, Madrid und New York gastieren, eine "Mischung aus rhythmischer Spannung, großem Klangvolumen und individueller Virtuosität".

Besondere Aufmerksamkeit erregte international die Einspielung sämtlicher Schostakowitsch-Quartette, die von namhaften Kritikern als Referenzaufnahme angesehen wird. Aktuelles Projekt ist die Gesamteinspielung der Streicherkammermusik von Johannes Brahms.