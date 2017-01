Nagold Das Konzept geht voll auf

Angefangen hatte alles eigentlich schon 1984, als Eberhard Seeger in der Iselshauser Straße in den ehemaligen Räumen einer Fahrschule mit dem eher kleinen Sportstudio "Chic & fit" startete. "Das war mehr was für Light-Sportler und Aerobic-begeisterte Frauen", erinnert sich Seeger, der damals zu den Pionieren der deutschen Fitnessszene zählte.

Das Motto lautet: "Bewegung ist Leben"

Bei einem USA-Besuch hatte er dann aber gesehen, dass dort auch ein deutlich älteres Publikum sich dem Fitnessgedanken verschrieben hatte, allerdings eher in Richtung Gesundheit und Wellness. Zurück in Nagold setzte Eberhard Seeger neue Ideen um, und vor 25 Jahren öffnete das Vitalis seine Pforten – nach einem baulichen Quantensprung von 200 auf 1200 Quadratmetern. Das Konzept, die Themen Fitness und Wellness auch in Nagold zu kombinieren ging voll auf. Mitte der 90er Jahre, als der große Fitnessboom auch in Deutschland einsetzte, knackte das Vitalis in Sachen Mitglieder die 1000er-Marke. Und so wurde seinerzeit ein weiterer Anbau nötig, um den steigenden Mitgliederzahlen gerecht zu werden.