Nagold Das Interesse am Streuobst freut den Umweltbeauftragten

Weiter ging es dann zur Hochzeitbaumwiese – wobei die in den vergangenen Jahren angepflanzten Hochzeitsbäume nicht zum Verkauf standen. Und auch dort war ein Brettacher gefragt, den Hartmut Köhler aus Nagold ersteigerte. Er will die Äpfel erst einmal einlagern, denn gerade der Brettacher sei gut zum Essen und für Apfelkuchen. Und von einem Obstbauern wisse er, dass man diese Sorte am besten nach dem ersten Frost ernten soll.

Zufrieden zeigte sich am Ende Peter Widmann-Rau mit der Aktion. Immerhin wurden unterm Strich rund 100 Bäume versteigert – und das sei doch viel besser, als wenn das Obst verkommen würde. "In diesem Jahr ist es sehr gut gelaufen, die Resonanz war deutlich besser als in den Vorjahren", befand der Umweltbeauftragte. Es sei erfreulich, dass die Leute wieder Interesse am heimischen Streuobst zeigen.

Reserviert sind etliche Bäume in diesem Bereich zudem für das Bürgerforum, dessen Arbeitskreis Umwelt und Verkehr dort zusammen mit Schülern demnächst für das Nagolder Äpfelfest zur Ernte schreitet. Nach alter Väter Sitte wird das Obst dann am 24. September vor dem Rathaus mit der historischen Presse aus Mindersbach zu leckerem Apfelsaft gepresst.