Nagold Das Elektroauto populär machen

Bald ist das grasgrüne E-Auto rund um Nagold bekannt und wirft so manche Fragen auf. "Ich würde sagen bei jedem zweiten Einparken wurde ich von jemandem angesprochen", so der E-Autofahrer. Mittlerweile ist er zwar auf ein unauffälligeres Modell eines anderen Autoherstellers umgestiegen, doch die Gespräche über "Sam" blieben dem 53-Jährigen im Gedächtnis. "Ich habe festgestellt, dass jüngere Generationen bei diesem Thema interessierter sind als meine Generation", sagt Schörle.

Sein Plan: Er will junge Menschen für das Thema E-Mobilität sensibilisieren. Aus einer anfänglichen Idee wird daher ein 20 Seiten umfassendes Büchlein mit dem Titel "...und nicht alle Autos verbrennen Sprit". Die Geschichte um eine Familie, die ihr erstes Elektroauto kauft und damit sogleich Oma und Opa am Bodensee besucht, erklärt die Funktion eines E-Autos und räumt mit Vorurteilen auf. Dabei zielt die Erzählung in erster Linie auf Kinder, ist laut dem Autor allerdings für jedermann lesenswert. Denn früher sei ein Auto ein Statussymbol gewesen, heute tendieren die Leute zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Carsharing. Eine Entwicklung, die genutzt werden sollte.

Allerdings stellt Schörle klar: "Ich bin jetzt kein fanatischer Vertreter von Elektroautos. Auch ich befürworte einen gewissen Genussfaktor." Für Langstrecken sei ein Auto mit Verbrennungsmotor noch immer die beste Lösung. Doch Diesel- und Benzinautos seien alles andere als nachhaltig. In den Elektroautos hingegen steckt für Schörle Potenzial: "Da ist noch jede Menge Luft nach oben." Sein Büchlein könnte helfen, diesen Gedanken über die Nagolder Stadtgrenzen hinweg zu verbreiten.

Das buch: Hajo Schörle "... und nicht alle Autos verbrennen Sprit", Buch & Bild Verlag, 20 Seiten, 3 Euro.