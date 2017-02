Nagold Das 100 Jahre alte Buch ist äußerst aktuell

Wobei – und das arbeitete bei der Buch-Neu-Präsentation Dekan Ralf Albrecht in seinen "Gedanken" zur Reformation und diesem spannenden kleinen Büchlein eindrucksvoll heraus – es tatsächlich besonderen Sinn mache, dass ausgerechnet ein Pfarrer aus Rohrdorf ein solches Werk verfasst habe. Denn, wer es nicht oder nicht mehr weiß: in der alten Johanniter-Festung in Rohrdorf teilen sich eben seit der Reformation die katholische und die evangelische Kirchengemeinde einen gemeinsamen Kirchenraum – getrennt von einer Mauer quer durch die Johanneskirche. Wer, wenn nicht ein Pfarrer ausgerechnet in diesem Rohrdorf, dürfte trefflich darüber Nachdenken und Sinnieren, was diese beiden Glaubensrichtungen eigentlich voneinander trennt oder sie vereint, sie unterscheidet, aber auch verbindet.

Weshalb Dekan Albrecht die kleine Feierstunde in der Remigiuskirche – die selbst ja auch ursprünglich eine katholische, oder wie man einst sagte: "römische" Kirche war, und heute ein evangelisches Gotteshaus ist – auch zu einem an dieser Stelle bemerkenswert politischem Statement nutzte. Wobei er sich ausdrücklich auf eine Aussage Pfarrer Rentschlers über dessen Motivation zum Verfassen seines Werkes bezog: "Worin aber liegt genau der ›Schatz‹ des Glaubens" – in der katholischen wie in der evangelischen Kirche?

Für den historischen Rentschler war die Antwort einfach: der sprichwörtliche "Schatz" der für ihn "anderen", katholischen Kirche sei die äußere Prachtentfaltung gewesen, der die protestantische – man würde heute sagen – Askese gegenüberstand. Dekan Albrecht warnte aber als ein eben evangelischer Kirchenmann davor, angesichts der "goldenen Badewannen" eines Tebartz-van Elst im Limburg in (evangelische) Vorurteile zu verfallen, wenn die evangelische Landeskirche in Württemberg ihrerseits jüngst rekordverdächtige 690 Millionen Euro an Kirchensteuer vereinnahmt habe. Es sei Aufgabe der heutigen Zeit darüber nachzudenken, so Albrechts Mahnung an seine eigene Kirche, wie man so viel Geld sinnvoll verwenden müsste in dem Wissen, dass es im Glauben ja vor allem "um die innere Größe", die "stille Entfaltung der Kraft dieses Glaubens" gehe.

Reprint wurde in einer Auflage von 300 Exemplaren aufgelegt

Was wiederum zeigte: Der Inhalt dieses kleinen, in der Fraktur-Schrift gedruckten Büchleins von Pfarrer Rentschler aus Rohrdorf zur Reformations-Geschichte im Bezirk Nagold ist auch im 500. Jubiläumsjahr der Reformation wirklich immer noch brandaktuell und voller Brisanz auch für die heutige Zeit. Der Reprint wurde vom Geschichtsverein in einer Auflage von insgesamt 300 Exemplaren aufgelegt, von denen die 190 Mitglieder des Heimatvereins je ein Freiexemplar erhalten. Die übrigen Exemplare sind für Interessierte zum Beispiel über die Buchhandlung Zaiser in Nagold erhältlich.