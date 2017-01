Nagold Dank für Treue zum Unternehmen

In einer schnelllebigen Zeit sei es nicht selbstverständlich, einem Unternehmen über Jahrzehnte die Treue zu halten, betonte Rudolf Bachmann. Die geehrten Mitarbeiter stünden für Loyalität, Kompetenz, Engagement und Verlässlichkeit – was auch von den Kunden besonders geschätzt werde. "Sie repräsentieren das Unternehmen in hervorragender Weise und tragen seit vielen Jahren wesentlich zum Erfolg bei", so Rudolf Bachmann.

Geehrt wurden Markus Renz für 15 Jahre und Michael Lutz für 30 Jahre. Im Anschluss bedankte sich Rudolf Bachmann noch bei seiner Frau und seinen beiden Töchtern, die seit vielen Jahren dem Betrieb die Treue halten.