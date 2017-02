Nagold Dafür gibt die Stadt 6,9 Millionen aus

Geplant sind der Ab- und Durchbrüche ganzer Wände, der Austausch der WC-Anlage und der Fenster. Außerdem wird die Schule barrierefrei. Und: In den unteren Geschossen werden Werkräume und eine Cafeteria eingerichtet. Nach den sechswöchigen Sommerferien gehen die Arbeiten zwar nahtlos weiter, aber: "Dann streichen die Arbeiter zum Beispiel Wände, montieren Lampen oder verlegen Kabel. Das macht kein Krach und stört den Schulbetrieb nicht", erläutert er weiter. In dieses Großprojekt sollen 2018 zusätzlich 3,6 Millionen Euro und 2019 weitere 300 000 Euro investiert werden.

Uferstraße 40

Das Dreifamilienhaus beim Teufelareal befindet sich im Besitz der Stadt. Die Arbeiten begannen im Januar und sollen, abhängig von der Witterung, im Mai oder Juni enden. "Das Haus hat man in den 50er Jahren gebaut", weiß Kuon. Für insgesamt 195 000 Euro bekommt es unter anderem ein neues Dach, neue Fenster und eine neue Heizung.

Calwer Straße 6

Das bisherige Wohnhaus wird zum Bürogebäude umfunktioniert. Die langjährigen Mieter, die bislang dort gelebt haben, ziehen um in die Uferstraße 40 (siehe oben). Daher sagt Kuon: "Die Arbeiten beginnen, wenn das Haus in der Uferstraße bezugsfertig ist." Bereits Monate vorher sei die Stadt mit den Mietern "in ein Dialog getreten". Dabei hat ihnen die Stadt die bald bezugsfertigen Wohnungen in der Uferstraße angeboten.

Das Wohnhaus in der Calwer Straße liegt in Sichtweite des Bauamts (Burgstraße). Unter anderem finden im ehemaligen Wohnhaus etwa 15 Mitarbeiter des Stadtplanungs- und der Liegenschaftsverwaltung neue Büros. Die räumliche Nähe soll die Wege kürzer machen und die Arbeitsabläufe vereinfachen. Kosten für diese Maßnahme: 190 000 Euro.

OHG-Halle

Die sanitären Einrichtungen in der Sporthalle des OHG sind in die Jahre gekommen und werden nun für 130 000 Euro erneuert. Um den Unterricht nicht zu stören, beginnen die Sanierungen von Duschen und Umkleiden in den Pfingst- oder Sommerferien. Die Arbeiten sind in drei Abschnitte von jeweils drei bis vier Wochen geteilt und sollen "auf jeden Fall noch 2017 beendet sein", betont Kuon.

Bürgerzentrum

Bauherr des neuen Bürgerzentrums ist die Urschelstiftung. Von der Stadt erhält sie für die Umbaumaßnahmen im Gebäude der Stadtbibliothek einen Zuschuss in Höhe von 115 000 Euro. Davon sind 80 000 Euro für neue Böden und neue Decken vorgesehen, 35 000 Euro für die Ausstattung, etwa für Beamer, Tische und Stühle. Neben dem Zuschuss hat die Stadt die Bauleitung und Auftragsvergaben übernommen. "Wir wollen damit das Ehrenamt stärken", erklärt Kuon. Mit dem Baubeginn ist Mitte des Jahres zu rechnen.

Hasenbrunnen

Die teuerste Baumaßnahme im Bereich Straßenbau und Beleuchtung ist die Erschließung des Neubaugebiets Hasenbrunnen an der Waldach. 1,15 Millionen Euro sind dafür im Bauhaushalt eingeplant. Auf einer Fläche von insgesamt 42 000 Quadratmetern sollen dort Bauplätze für 38 Einzelhäuser und zehn Geschosswohnungen entstehen. Konkret wird das Geld ausgegeben für den Bau neuer Straßen. Bis 2018 sind dafür insgesamt rund zwei Millionen Euro vorgesehen.

Kirchenackerstraße

Die Straße in Emmingen hat auf einer Länge von 450 Metern den Ausbau dringend nötig: "In der Erde liegen Wasserleitungen von 1902", sagt Kuon. Dass die Rohre Rost ansetzen, ist nicht das einzige Manko: Die Straße hat bislang auch keine Entwässerung und ist an vielen Stellen uneben. Die Anwohner erhalten im Zuge der Sanierung auch schnelles Internet. Dafür wird ein Glasfaserkabel verlegt. Um die Verkehrssicherheit zu verbessern werden zudem die Straßenlampen erneuert.

Die Sanierung der Straße selbst, inklusive Beleuchtung, kostet 450 000 Euro (ursprünglich waren dafür 515 000 Euro vorgesehen). Zusätzlich investiert ein städtischer Eigenbetrieb weitere 350 000 Euro für die neue Kanalisation und 250 000 Euro für neue Trinkwasserleitungen.

Beginn der Bauarbeiten ist im März. Wann die Sanierung beendet ist, steht noch nicht fest. Das Ende des Jahres ist jedoch angepeilt. Sicher ist jedoch, dass auf die Anwohner Einschränkungen zukommen: "Abschnittweise muss die Straße voll gesperrt werden", blickt Kuon voraus.

Straßenbeleuchtung

Diese Maßnahme soll den Haushalt langfristig entlasten: "Die Straßenlampen werden auf LED-Technik umgerüstet", sagt Kuon. Vorteil: Diese Lampen hätten nicht nur eine längere Lebensdauer, sondern verbrauchten auch weniger Strom bei gleicher Lichtausbeute. Die alten Natriumdampflampen (gelbes Licht) und die Quecksilberdampflampen (weißes Licht) verbrauchten zwischen 50 und 60 Watt, die neuen LEDs nur zwölf bis 16. Beginn der Arbeiten ist im März. 600 Lampen erhalten eine LED-Leuchte und weitere 800 einen neuen Leuchtkörper. Im nächsten Jahr werden zusätzliche 1400 Straßenlampen mit der neuen Technik ausgestattet. Für das aktuelle und das nächste Jahr sind für diese Maßnahmen 380 000 Euro einkalkuliert.

In der Heide

Das Grundstück in Vollmaringen soll für 120 000 Euro erschlossen werden. Auf dem rund 1600 Quadratmeter großen Areal entstehen voraussichtlich ab Frühsommer fünf Bauplätze für Einfamilienhäuser. "Das Grundstück gehört der Stadt. Deshalb kann man es schell auf den Wohnungsmarkt werfen", so Kuon.

Heinestraße

Die Heinestraße wird verlängert, um zwei Baugrundstücke zu erschließen. Das kostet 110 000 Euro. Zusätzlich investiert ein städtischer Eigenbetrieb noch einmal 190 000 Euro in Kanalisation und neue Wasserleitungen für Trinkwasser. Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich im Herbst.

Spielplatz

Der Kindergarten in Iselshausen wünschte sich einen neuen Spielplatz. Und dieser wird nun gebaut. "Bisher ist das Gelände eine Wiese mit einem großen Baum", erklärt Kuon. Um diesen herum werden unter anderem Rutsche, Balancestange und Schaukel halbrund angeordnet. Der neue Spielplatz kostet 100 000 Euro. "Die Bauarbeiten beginnen im Mai oder im Juni und sollen auch nur zwei Monate dauern, dass die Kinder den Spielplatz bald nutzen können", sagt Kuon.

Bushaltestellen

Zehn Bushaltestellen in Nagold werden 2017 barrierefrei. 160 000 Euro sind dafür eingeplant. Doch die Kosten sind niedriger als es der erste Blick glauben macht: Die Stadt erhält über ein Zuschussprogramm des Bundes 140 000 Euro und bezahlt nur 20 000 Euro selbst.

Damit werden zwölf Zentimeter hohe "Hochborde" gebaut, die den direkten Einstieg ohne Stufe ermöglichen. Die Bauarbeiten beginnen im Frühjahr, dauern jeweils rund zwei Wochen und sind verbunden mit einer halbseitigen Straßensperrung. Bis zum Winter sollen alle zehn Haltestellen barrierefrei sein.