Nagold "Dafür brauchen wir keinen Abgeordneten"

Nagold. Hans Meier ist ein Mann der Basis. Er gehört zum SPD-Ortsverein Nagold, war früher dessen stellvertretender Vorsitzender. Ihm liegt die Basis und die Region am Herzen.Und er wünscht sich, dass eben diese Region auch in Berlin eine gewisse Rolle spielt, dass sie eine echte Vertretung im Bundestag hat. "Ich will meinen Kirchturm dort vertreten sehen", sagt Meier im Gespräch mit unserer Zeitung.

"Wäre kein Verlust,wenn wir vier Jahre keinen Abgeordneten hätten"

Und genau an diesem Punkt beginnen seine Probleme mit der amtierenden SPD-Abgeordneten Saskia Esken. Denn aus Sicht des Mannes aus Nagold fehlt es der Frau aus Bad Liebenzell an der Verwurzelung an der Basis und in der Region. "Ich erwarte da mehr Lobbyismus für den Kreis, ich erwarte, dass sie die Probleme des Kreises in Berlin löst." Doch genau das sei nicht der Fall gewesen, sagt Maier und macht das zum Beispiel an Themen der Infrastruktur fest. In der Debatte um die Abstufung der B 28 zwischen Herrenberg und Altensteig im Oberen Nagoldtal sei Esken nicht in Erscheinung getreten, auch bei der Debatte um die Gäubahn habe man sie praktisch nicht wahrgenommen – und wenn "dann im Windschatten von CDU-Mann Hans-Joachim Fuchtel", konstatiert Maier. "Und das reicht einfach nicht." Auch beim Thema sozialer Wohnungsbau habe man da wenig von der SPD-Abgeordneten gehört. Statt solcher Themen gehe Esken eher den eigenen thematischen Interessen nach und habe nur "übersichtliche Erfolge" vorzuweisen. Darüber hinaus seien auch manche Auftritte der Abgeordneten in der Region wenig hilfreich gewesen. "Das ist einfach zu wenig. Dafür brauchen wir in der Region keinen Bundestagsabgeordneten der SPD", macht er klar. "Es wäre kein Verlust, wenn wir mal vier Jahre keinen direkten SPD-Bundestagsabgeordneten hätten."