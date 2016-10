Nagold Dachstuhlbrand in Ebershardt rasch gelöscht

Ebhausen-Ebershardt. Sachschaden von rund 15 000 Euro hat ein am vergangenen Montag gegen 20.40 Uhr entdecktes Feuer am Dachstuhl eines Wohnhauses in der Martin-Luther-Straße im Ebhauser Teilort Ebershardt angerichtet. Die Feuerwehr Ebhausen konnte durch ihren raschen Einsatz einen höheren Schaden verhindern. Personen kamen laut Polizeiangaben nicht in Gefahr. Brandursache dürften am Montag durchgeführte Abdichtungsarbeiten mit einem Bitumenschweißbrenner gewesen sein.