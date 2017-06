Nagold "Come together" mit Wolfgang Schäuble

Nachdem Schäuble in der Nagolder Stadthalle gesprochen hat, wird es anschließend für die Bürger auch noch die Gelegenheit zum "Come together" geben. Dazu werden Nagolder Leberkäs und Backwaren angeboten. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung wird die Emminger Trachtenkapelle sorgen.

Einlass in die Nagolder Stadthalle ist bereits ab 18.30 Uhr. Der Bundesfinanzminister spricht dann um 20 Uhr auf Einladung des hiesigen CDU-Kandidaten und Parlamentarischen Staatssekretärs Hans-Joachim Fuchtel. Zu der Veranstaltung ist jedermann eingeladen.

Bis zur Wahl im September, kündigte Fuchtel an, werden weitere Spitzenpolitiker aus Bund und Land in den Wahlkreis Calw/Freudenstadt kommen.