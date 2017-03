Jugendreferent Arno Krauss und Pastor Peter Harter (von rechts) überreichten im Namen der Christusgemeinde Nagold einen Scheck in Höhe von 1000 Euro an das Stationäre Hospiz Nagold. Harter sagte, dass die Christusgemeinde mit ihrer Spende einen Beitrag zum Aufbau des stationären Hospizes in Nagold leisten möchte. Barbara Fischer, Vorsitzende des Stationären Hospizes, und Beisitzerin Simone Grünke (von links) nahmen diesen Scheck mit Freude und Dankesworten entgegen. Hospize machen es sich zur Aufgabe, unheilbar kranke Menschen in der verbleibenden Lebenszeit psychisch, seelsorgerlich und medizinisch zu begleiten und zu pflegen.