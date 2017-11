Nagold Choristen melden sich aus Lima

Das Merkmal der Reise, dass ein Erlebnis das nächste übertrifft, würde sich beim Besuch in der Kindertagesstätte der Evangelisch-lutherischen Kirche im Armenviertel Breña fortsetzen. 90 drei- bis fünfjährige Kinder alleinerziehender Mütter werden in diesem sozialen Brennpunkt von den Gefahren der Straße ferngehalten, während ihre Mütter arbeiten gehen. Sie bekommen gesunde Nahrung, liebevolle Zuwendung und gute Erziehung. Verwundert und still hörten die Kleinen und ihre Erzieherinnen zum ersten Mal in ihrem Leben den Klängen des mehrstimmigen Chorgesangs unter anderem von Beethovens "Ode an die Freude" zu. Die staunenden Kinder riefen so manche Träne der Rührung bei Sängern und Erzieherinnen hervor. Das Raunen der Freude bei den echten Seifenblasen, die beim Lied "Fein sein, beinander bleiben" von zwei Sängerinnen in den Raum gepustet wurden war sogar noch schöner als jeder begeisterte Applaus der Kinder. Es zahlte sich aus, dass Chorleiterin Kluge auch zweisprachig in der musikalischen Früherziehung bewandert ist. Sie verstand es, das Interesse der Kinder zu bündeln, sie zum Singen unter anderem der spanischen Version von "Alle meine Entchen" zu motivieren und ihr überraschter Chor antwortete mit der deutschen Fassung. Begeistert klatschen alle bei "Siyahamba" mit und suchten anschließend die Begegnung mit den Besuchern. Zweifellos bleibt dies ein Höhepunkt des Besuchs in Lima.

Nun hat sich der Chor aufgemacht zum nächsten Ziel, Cusco, dem "Nabel der Welt" und Weltkulturerbe der Unesco, wo nach einer Anpassung an die Höhe ein Konzert in der Kathedrale auf dem Programm steht.