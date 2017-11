Nagold "Chorisma" zieht es in die Hochdorfer Kirche

Lieder wie "Didn‘t my Lord Deliver Daniel" oder "Look at the World" stimmen die 22 Sänger im Übungsraum an. Rützel unterbricht immer wieder und gibt Tipps. Die Chorisma-Sänger schreiben mit, zeichnen Anregungen in ihren Notenblättern auf. Da immer donnerstags die Probe ist und einige Feiertage dem Probenlauf einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, wurde ein extra Probetag eingelegt.

Ihren ersten Auftritt mit dem neuen Dirigenten Patrick Rützel hatte Chorisma bereits in Horb. Positive Rückmeldungen bekam man von allen Seiten. Nun haben sie sich aber für Samstag, 18. November (in Eutingen) und am Sonntag, 19. November (Hochdorf) neue Herausforderungen gesteckt. Denn Kirchenkonzerte sind nochmals etwas anderes. "Wir haben unser Repertoire abgestimmt", weist Patrick Rützel daraufhin, dass die Lieder zum kirchlichen Rahmen passen würden. Das bisherige Repertoire wurde zum Teil integriert. Einige Chormitglieder hätten Musikwünsche geäußert. "Das habe ich, so gut es geht, auch umgesetzt. Der Rest kommt von mir", beschreibt er, dass eine bunte Mischung vorherrsche.

"Es macht echt Spaß, er geht auf die Leute ein"