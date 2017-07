Nagold Chor singt die "Missa 4 Youth"

Ohrwürmer wie die Songs "Engel" von den Wise Guys und "Applaus, Applaus!" der Sportfreunde Stiller, der dem Konzert den Titel gibt, stehen neben der "Missa 4 Youth" von Tjark Baumann. Diese erst 2015 erschienene Pop-Messe hatte Chor und Publikum bereits zum Ende des vergangenen Schuljahres so begeistert, dass sie auf vielfachen Wunsch der Schüler hin ein weiteres Mal auf dem Programm steht. Neben dieser klassischen Form der Messe stellen unter anderem auch Melodien von Georg Philipp Telemann und Johann Pachelbel eine Verbindung zur Musik vergangener Jahrhunderte dar. Der Mittelstufenchor des OHGs besteht aus rund 60 Schülern der Klassen 7 bis 9 und wird geleitet von Christine Wald (Klasse 7) und Frank Meyer (Gesamtchor). Das Konzert-Programm wurde neben den wöchentlichen Proben auch in einer Intensiv-Probenphase in der Musikakademie Schloss Weikersheim erarbeitet.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.