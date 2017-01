Nagold Chinesen lernen beim VfL Skifahren

Hier stellte sich dann auch sehr schnell heraus, dass die Schüler und Lehrer Englisch sprechen, und weil Sport sowieso keine Grenzen kennt, und ein Lächeln mehr sagt als tausend Worte, hatten alle einen tollen Tag im Schnee. Nach dem Kurs war jeden Abend schon sehr früh Ruhe in den Zimmern, so die Aussage der Lehrer, die auch alle müde waren, aufgrund der ungewohnten Anstrengung.

Der Kurs dauerte insgesamt drei Tage, und am letzten Tag konnten dann alle Schüler sturzfrei den Skihang in Bad Wildbad befahren. Sogar der Bike Dual Slalom am Pistenrand wurde von Kindern und Lehrern als Rennstrecke genutzt.

Dieser Kurs ging für alle viel zu schnell zu Ende, doch die Lehrer versprachen weiterhin mit der Skischule in Kontakt zu bleiben, damit dieses neue und tolle Erlebnis, sowohl für die chinesischen Gäste als auch die Skilehrer, nicht zum letzten Mal stattgefunden hat.

Am kommenden Wochenende findet der Kurzkurs der Skischule in Simmersfeld statt. Zwei Wochen später, am 11. und 12. Februar, ist die "Skifreizeit" – ein Wochenende am Feldberg für Ski und Snowboarder aller Altersklassen.

Hier wird nicht nur stur nach Lehrplan Ski und Board gefahren, sondern je nach Bedingungen auch der eine oder andere Abstecher in den Funpark oder ins Backcountry gemacht. Hierfür sind aktuell noch Restplätze frei. Anmeldungen und Informationen unter www.vfl-wintersport.de oder bei Bikemaster in Nagold.