Nagold CDU/FWH verweigert Zustimmung

Haiterbach. Bereits in der Dezembersitzung hatte die Verwaltungsspitze den Etat im Gemeinderat eingebracht, der in diesem Jahr zusammen mit der Wasserversorgung ein Volumen von 22,9 Millionen Euro umfasst. Investitionen sind im Kernhaushalt mit einer Größenordnung von 7,4 Millionen Euro vorgesehen. "Das ist ein Rekord-Haushalt bei den Investitionen", sagt Bürgermeister Andreas Hölzlberger. Gleichwohl rechnet er damit, dass dieses Volumen mit so einer kleinen Mannschaft im Rathaus kaum zu stemmen sei.

In dieser Woche waren nun die Gemeinderatsfraktionen mit ihren Statements an der Reihe – und Otto Roller (CDU/FWH) nutzte die Gelegenheit auch zu einer verbalen Attacke gegen die Verwaltung. So hätten sich die Personalkosten und sächlichen Verwaltungsausgaben seit 2008 zwischen 40 und 50 Prozent erhöht, ohne das eine Verbesserung der Aufgabenerfüllung für die Bürger sichtbar sei. Zudem seien die Rücklagen so gut wie aufgebraucht. In der Kernstadt werde vieles nur etappenweise ausgeführt.

Zudem betonte Otto Roller: "Der Nachholbedarf wird laufend größer, und immer mehr Bürger fragen sich, warum in Haiterbach weniger Geld als in den Stadtteilen investiert wird". Seine Fraktion wünsche sich eine wohl durchdachte Zukunftsplanung – "doch die sehen wir bisher nicht und werden deshalb den Haushalt ablehnen", so der Fraktionssprecher.