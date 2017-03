Nagold Bundesministerin Nahles zu Besuch in Nagold

Nagold. Thema der Veranstaltung, die um 18 Uhr im Kubus beginnt, ist "Gute Arbeit und sichere Rente heute und morgen". "Die Themen Rente und Arbeit bewegen die Menschen, auch in unserer Region. Wir wollen, dass es sozial gerecht zugeht. Dazu gehört, dass Menschen von ihrer Arbeit gut leben, für ihre Familien sorgen und im Alter ihren Lebensstandard halten können", fasst Saskia Esken die Zielstellung ihrer Fraktion zusammen und ergänzt: "In der vergangenen Wahlperiode sind wir ein gutes Stück vorangekommen. Wir wollen aber noch mehr erreichen."

Zu der Veranstaltung am 9. März um 18 Uhr im Nagolder Kubus ist die interessierte Öffentlichkeit eingeladen. Der besseren Planung wegen bittet die Wahlkreisabgeordnete bis zum 6. März um Anmeldung: per E-Mail an die Adresse saskia.esken@bundestag.de oder telefonisch unter 07452/92 99 99-1.