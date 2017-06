Nagold Bürgerzentrum liegt voll im Zeitplan

Nach den Ferien soll dann die "volle Funktionsfähigkeit hergestellt sein", so dass das Bürgerzentrum am 11. September den Regelbetrieb aufnehmen kann. Es gebe bereits die Belegungspläne, wann welche Organisation vor Ort ist –­ auch die Internetseite sei bereits fertig. Die offizielle Einweihung des Bürgerzentrums findet dann am 5. Oktober mit einem Tag der offenen Tür statt. Dieser Tag ist für die Urschelstiftung etwas ganz Besonderes –­ da feiert die Nagolder Bürgerstiftung ihr zehnjähriges Bestehen.

Ilselore Wiedmann bedankte sich im Namen der Urschelstiftung für Werner Baumeisters Engagement rund um das Bürgerzentrum: "Du bist der richtige Mann zur rechten Zeit am rechten Platz."

"Das ist ein wichtiger Schritt für eine bedeutende Einrichtung für das Ehrenamt", sagte Oberbürgermeister Jürgen Großmann. Er bedankte sich bei der Urschelstiftung, die das Bürgerzentrum "im Schulterschluss mit der Stadt" betreiben wird, um "Vereine und Organisationen zusammenzuführen". Auch "die Mitarbeiter der Stadtverwaltung begleiteten sie professionell beim Ausbau", so Großmann weiter. Man könne schon jetzt erahnen, dass dem Bürgerzentrum "hypermoderne Räume" zur Verfügung stehen werden. Das Bürgerzentrum mitten in der Stadt im Burgcenter sei eine "geniale Idee" und es gebe unglaublich viele Menschen, die es unterstützen: "Chapeau! –­ Hut ab vor der Urschelstiftung und all ihren Förderern."