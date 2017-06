Nagold Buchhalter der politischen Verlässlichkeit

Nordschwarzwald. Es ist, als ob die Zeit stehen geblieben wäre – in einer Epoche, als Politiker noch ganze Säle füllten, die Zuhörer an ihren Lippen hingen und für bare Münze nahmen, was sie sagten. So wie am Donnerstagabend beim Auftritt des CDU-Granden Wolfgang Schäuble, seit acht Jahren oberster Kassenwart der Republik und dienstältester Abgeordneter im Bundestag.

Als er sich mit seinem Rollstuhl durch die Nagolder Stadthalle schiebt, begleitet von stehenden Ovationen der Zuhörer, sind neben den Sicherheitsleuten zwei Männer an seiner Seite: der CDU-Kreisvorsitzende Thomas Blenke und eben Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel, seit nunmehr 30 Jahren Abgeordneter für den Wahlkreis Calw-Freudenstadt. Und er kämpft um den Wiedereinzug ins Parlament, als ob es das erste Mal wäre: Seine treuesten Wegbegleiter und Wahlkämpfer sitzen mit ihm auf der Bühne, während drunten im Saal, wo die namhaftesten Unternehmer aus der Region sich in den vorderen Reihe drängen, die Emminger Trachtenkapelle den Camel-Boogie intoniert. Am Schluss wird das ganze Auditorium Schäuble erneut mit stehenden Ovationen feiern und, angeführt vom 83-jährigen CDU-Kämpen und singenden Bäckermeister Paul Baitinger, in die Nationalhymne einstimmen.

An diesem Abend zieht Hans-Joachim Fuchtel alle Register. Einschließlich des Prototyps seiner Zahnbürste, die er unters Volk bringen will. Slogan: "Fuchtel in aller Munde." 58,5 Prozent der Erststimmen für die CDU bei der letzten Wahl. Das ist die Hürde, die es zu nehmen gilt. Die Aufgabe sei schwer, sagt das 65-jährige Schwergewicht, "aber hier kann man noch gut gewinnen."