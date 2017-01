Nagold Bruno Graf: "Iselshausen ist begehrt"

Nagold-Iselshausen. Bilder aus der Gemeinde zu allen Jahreszeiten, von Baustellen, Veranstaltungen und sonstigen Unternehmungen zeigten die "bunte Vielfalt, die Lebendigkeit und die Lebhaftigkeit in Iselshausen". Und sie leiteten anschaulich den Jahresrückblick von Ortsvorsteher Bruno Graf bei der gemeinsamen Veranstaltung von Ortschaftsrat und Dorfgemeinschaft ein. Zu den "außerordentlich ereignisreichen zwölf Monaten" in 2016 gehörten der Ausbau der L353, die Innenrenovierung der Jakobuskirche, die Außensanierung des Kindergartens sowie der Neubau der Fußgängerunterführung am Stopperwegle.

Als "große und wirklich wichtige Bereicherung für unseren Ort" bezeichnete Graf die durch die Stiftung "Innovation und Pflege" geschaffene Seniorenwohngemeinschaft in der Brühlstraße, in welcher bis zu acht pflegebedürftige oder an Demenz erkrankte Personen jeden Alters betreut werden können. Ein ebenso wichtiges Thema sei die Innenentwicklung, verbunden mit der Schließung bestehender Baulücken, denn: "Iselshausen ist begehrt". In diesem Zusammenhang erwähnte der Ortsvorsteher auch die von der Stadt "mit Hochdruck vorangetriebene Wohnbebauung auf dem ehemaligen Messegelände" als erfreulich. Das Projekt "erhöht den Druck auf das Gelände der früheren Calwer Deckenfabrik, sodass auch dort hoffentlich bald, zusammen mit dem Eigentümer, die von uns vorgesehene Wohnbauentwicklung starten kann", führte Graf aus.

Auch die örtlichen Vereine, Gruppen und Institutionen vergaß Graf nicht, lobte die erzielten sportlichen Erfolge und hob die Wichtigkeit dieser Einrichtungen für die Gemeinde hervor. "Sie sind es, die unser Miteinander mit Leben füllen".