Nagold Brückenschlag ins Badische

Dabei stand wachsen allein der Größe willen gar nicht auf der Agenda der eher unauffällig und bescheiden agierenden Nagolder Unternehmerfamilie. Nach dem 25 Millionen Euro teuren Neubau des Autohauses in der Altensteiger Straße, der 2003 eingeweiht wurde und das Lebenswerk von Ernst-Jürgen Wackenhut senior krönte, stand die wirtschaftliche Konsolidierung im Vordergrund.

Als die Daimler AG sich entschloss, von jeder vierten Niederlassung zu trennen, erkannte man in der Nagolder Chefetage sofort das Potenzial des mittelbadischen Wirtschaftsraumes. Dass man bei dem Bieterverfahren gegen eine starke Konkurrenz den Zuschlag des Konzerns bekam, sieht man in Nagold als Zeichen des besonderen Vertrauens, das der Mittelständler bei dem großen Partner genießt. "Letztlich", konstatiert Ernst-Jürgen Wackenhut, "ist es eine Win-Win-Situation." Derweil sich die Daimler AG auf ihr Kerngeschäft konzentriere, könnten sich mittelständische Unternehmen wie Wackenhut mit solchen konzerninternen Übernahmen dank schlankerer Strukturen in der Markenorganisation weiterentwickeln und damit ihre Zukunft langfristig absichern.

Hintergrund ist der unübersehbare Konzentrationsprozess im Autogeschäft. Innerhalb von zehn Jahren hat sich die Zahl der Händler mehr als halbiert – von 20 000 auf nunmehr 8000. Und Fachleute prophezeien eine weitere Halbierung dieser Zahl bis 2020.

Bei Wackenhut hat man deswegen die sich bietende einmalige Chance, sein bisheriges Vertriebsgebiet mit einem Potenzial von 300 000 Einwohnern um weitere 320 000 Einwohner mehr als zu verdoppeln, genutzt.

"Praktisch sind wir die Werkstatt vor den Toren der Werke"

In Baden-Baden lebt nicht nur eine besonders solvente Kundschaft für eine Premiummarke, im benachbarten Rastatt und in Gaggenau stehen zudem mehr als 10 000 Beschäftigte in Lohn und Brot der Daimler AG. "Praktisch", sagt Ernst Jürgen Wackenhut, "sind wir die Werkstatt vor den Toren der Werke."

25 Millionen Euro stecken in diesem Brückenschlag ins Badische. "Und jeder Tag zeigt", sagt der 49-jährige Firmenchef, "dass diese Entscheidung richtig war."

5000 Fahrzeuge, davon 1400 Neuwagen und 3000 Gebrauchte, verkauft Wackenhut im Jahr. Hinzu kommen 270 Lkws. Auch die Serviceleistung wurde nahezu verdoppelt: 300 Fahrzeuge durchlaufen Tag für Tag die firmeneigenen Werkstätten. Den Jahresumsatz schraubte das Unternehmen mit seinen 450 Mitarbeitern auf 200 Millionen Euro. Eine Geschäftsentwicklung, die Ernst-Jürgen Wackenhut ganz Schwäbisch "zufriedenstellend" findet.

Ob er denn bald die "doppelte Staatsbürgerschaft" bekomme, wollte er jüngst von einem der badischen Mitarbeiter wissen. Doch so schnell öffnen die Badener ihr Herz denn doch nicht: "Da müsset Sie schon noch was tun", gab der knitze Monteur seinem Chef mit auf den Weg ins Württembergische.