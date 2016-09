Nagold Brauerei rechnet mit Rekordergebnis

Nagold. Schon von weitem ist der große Hopfengarten der Hochdorfer Kronenbrauerei zu sehen. Kurz vor dem Ortseingang ragen auf einer Fläche von einem Hektar die rund 4000 Stöcke bis zu acht Meter in die Höhe. In den vergangenen tagen lief die Ernte des Hopfens auf Hochtouren. Von früh morgens bis spätabends waren die Mitarbeiter der Brauerei am ernten.

Meter um Meter kämpfen sich dabei zwei Traktoren durch die Reihen des Hopfenfeldes. Mit einem lauten krachen lösen sich die Hopfenstöcke von den Drähten, die in bis zu acht Metern Höhe angebracht sind. Zielgenau landen die Pflanzen in dem Wagen, den der Traktor hinter sich herzieht.

Feuchtigkeit im Frühjahr hat Hopfen gut wachsen lassen