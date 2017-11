Nagold Braucht Nagold einen Friedwald?

In einer 9000 Euro teuren Machbarkeitsstudie stellte ein Stuttgarter Landschaftsarchitekturbüro im Auftrag der Stadt beide Standorte gegenüber, was Infrastruktur, Verkehrsanschluss, Vegetationsbestand, Barrierefreiheit wie auch betriebswirtschaftliche Aspekte anbelangt. Im Technischen Ausschuss gab der Fachmann nach Abwägung aller Fakten ein klares Votum für den Nagolder Friedhof ab, in dem in den Parzellen 62 und 62 Platz für mehr als 700 Gräber geschaffen würde. Auch Oberbürgermeister Jürgen Großmann hegte "große Sympathie für die Nagolder Lösung".