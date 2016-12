Nagold "Blueskraft" in der Seminarturnhalle

Ihr letzter Auftritt in Nagold lag schon rund fünf Jahre zurück, und davor gab es auch schon mehrere Konzerte in der Alten Seminarturnhalle mit Urgestein Werner Schulz, dem Schlagzeuger, der einzige aus der Urformation Übriggebliebene.

Seit mittlerweile 25 Jahren tritt er in der jetzigen Besetzung mit Frontmann und Bluesstimme Jimmi Braun an der Gitarre und Wolfgang Theurer, dem Mann mit den schnellsten Fingern am Bass, auf. Ergänzt wird das Trio bei Konzerten in dieser Größenordnung durch Andreas Fischer am E-Piano. Er kommt aus der Jazzecke.

Ohne vorherige Probe, aus allen Teilen der Republik angereist, so Jimmi Braun, spielten sie fast alles, was ihre roten und blauen Alben aus den Jahren 1998 und 2003 hergaben. Dazwischen der eine oder andere Blues-Klassiker, der nicht fehlen durfte, selbstverständlich in einer eigenen Interpretation mit einer Portion Rock’n Roll und aus einer Swing-CD Titel wie "Watch out". Jimmi sang, spielte Gitarre und moderierte. Über den Song "Rubbertime" erzählte er, dass er über die Armseligkeit in der Region am Mississippi handelt.