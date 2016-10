Nagold Bildungsmesse für Frauen

Nagold/Nordschwarzwald. Zum siebten Mal in Folge organisieren die Kooperationspartner diesen Aktionstag, der am Samstag, 15. Oktober, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr in den Räumen der Nagolder Arbeitsagentur, Bahnhofstr. 37 stattfindet.

Wie in den Vorjahren haben die Volkshochschule Oberes Nagoldtal, die Stadt Nagold, das Regionalbüro für berufliche Fortbildung, die Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald, die Handwerkskammer Karlsruhe, die Arbeitsagentur Nagold-Pforzheim und die Jobcenter für die Landkreise Calw und Freudenstadt ein interessantes Angebot für Frauen zusammengestellt. Erstmals dabei ist die im Januar 2016 neu eingerichtete Kontaktstelle Frau und Beruf.

Eröffnet wird der 7. Frauenwirtschaftstag um 9 Uhr von der Chefin der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim, Martina Lehmann. Im Anschluss sind alle Besucherinnen zu einem Netzwerkfrühstück und zum Besuch der Bildungsmesse eingeladen.