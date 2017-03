Nagold Bilder treffen auf Skulpturen

Verbunden durch eine 30-jährige Freundschaft, meistern es die Freundinnen trotz der räumlichen Distanz, ihre Kunstwege auch aus der Ferne zu vereinen. Brigitte Graf-Nekola, die hauptberuflich als Architektin in Hesselberg in Franken arbeitet, stammt gebürtig aus Nagold und kehrt nun mit der Gemeinschaftsausstellung zurück. Schon immer war die Malerei ihre große Leidenschaft und stellte für sie einen Ausgleich dar – eine "Ressource fürs Leben". Die Kunst als "Ausdruck des Seins im Jetzt", so beschreibt Brigitte Graf-Nekola ihre Intention hinter den ausgestellten Gemälden, die sie mit Acrylfarbe und Bleistift gemalt hat. Die Darstellung von Menschen, Räumen, Tieren, sowie auch Landschaften begeistert Graf-Nekola besonders.

Imperfektion für beide Künstlerinnen wichtig

Ela Hartelt, die heute in Hardt im Schwarzwald lebt, ist seit mehr als 30 Jahren in der Biobranche tätig. Fasziniert von dem "Haptischen und Gestalterischen", vor allem aber von dem Material, bearbeitet sie die Steine hauptsächlich mit Hammer und Meißel, ganz ohne maschinelle Hilfe. "Maschinen sind zu laut in der Wahrnehmung, man hört nicht, was der Stein sagt." Reizvoll ist für Ela Hartelt außerdem die Reduktion auf das Wesentliche. Die Fragen danach, "wie viel Materie man wegnehmen kann, um trotzdem noch etwas zu erkennen" und wie man dabei zugleich eine Stimmigkeit schafft, sind wesentliche Aspekte in der Entstehung von Hartelts Skulpturen. Ausgestellt werden von ihr Arbeiten aus Alabaster und Speckstein.