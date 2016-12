Nagold Betrunkener rammt mehrere Fahrzeuge

Nagold. In Nagold hat sich in der Nacht auf Freitag ein 47-jähriger Mann in stark alkoholisiertem Zustand hinter das Lenkrad seines Autos gesetzt. Weit kam er allerdings nicht, denn bereits nach wenigen hundert Metern und etlichen Kollisionen mit geparkten Fahrzeugen war sein Wagen derart beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte.