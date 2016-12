Nagold Betrunkener rammt mehrere Autos

Der 47-Jährige setzte sich betrunken ans Steuer. Weit kam er allerdings nicht, denn bereits nach wenigen hundert Metern und etlichen Kollisionen mit geparkten Fahrzeugen, war sein Wagen derart beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei verließ der Mann gegen 23.40 Uhr in betrunkenem Zustand seine Wohnung und setzte sich ans Steuer seines Wagens. Bereits beim Ausparken stieß er zunächst gegen den geparkten Fiat einer 69-jährigen Anwohnerin und anschließend gegen den Gartenzaun eines angrenzenden Grundstücks. Ferner touchierte der 47-Jährige beim Abbiegen einige Meter weiter einen am Straßenrand abgestellten Ford.

In der Emminger Straße kollidierte der Betrunkene schließlich heftig mit einem geparkten Mercedes. Die hierbei entstandenen Beschädigungen an seinem eigenen BMW waren dabei so stark, dass dieser nicht mehr fahrbereit war.