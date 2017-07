Nagold Beim Kicken im Sand geben sie alles

Nagold. Männer, Frauen und Kinder drängten sich am Wochenende auf dem Nagolder Vorstadtplatz um ein zehn auf 15 Meter großes Spielfeld. Sie jubelten und grölten, feuerten ihre Mannschaft an, was das Zeug hielt. Auf knapp 30 Tonnen Sand kickten 42 Mannschaften der Klassenstufen eins bis vier um den Sieg in ihrer Altersklasse. Und da ging es heiß her: Die Jungen und Mädchen waren voll bei der Sache, rannten, kickten und ließen sich in den Sand fallen, rappelten sich aber sogleich wieder auf, um dem Ball zu folgen und zum nächsten Schuss anzusetzen.

Trotz der hohen Temperaturen gaben die Grundschüler in den sieben Minuten dauernden Begegnungen einfach alles. Sechs Spieler standen pro Mannschaft auf dem Sand und alle gaben ihr Bestes. Nach vielen spannenden Spielen, einigen gelungenen Torschüssen, so manch knappem und so manch haushohem Sieg standen die Gewinner fest: Bei den Erstklässlern setzten sich "Die Wilden Zeller-Kerle" durch, die "Wilden Kerle" schafften es auf Platz zwei und den Dritten holten die "1A-Kicker".

"Die Schulhof-Nagold-Kicker" setzten sich an die Spitze der Zweitklässler, "Die Sandstürmer" knapp dahinter auf Platz zwei. "Die wilden Bolzer" schafften es auf Platz drei. Bei den Drittklässlern entschieden die "Iselshauser Kicker" das Finale gegen "Die Blitzkicker" für sich. Die "Soccerkids" gewannen das Spiel um Platz drei. Die "Chicago Bulls" setzen sich im Finale der vierten Klassen gegen die "Feuerkicker" durch. Platz drei sicherten sich "Die rasenden Sechs".