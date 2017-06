Nagold Bei diesem Dorffest feiern alle mit

Nagold-Vollmaringen. Zwei Tage lang geht es auf dem Dorfplatz zwischen Kirche und Schulgebäude in Vollmaringen hoch her, denn das Dorffest war schon in den vergangenen Jahren ein echter Publikumsmagnet.

Den Auftakt bildet der Fassanstich am Samstag, 24. Juni, um 17.30 Uhr. Anschließend werden die Festbesucher durch die Vollmaringer Musikanten unterhalten. Um 20.30 Uhr beginnt das Abendprogramm mit der Vollmaringer Starparade. Bekannte Künstler der Schlager- und Volksmusikszene werden bei der Playback-Show von den Akteuren interpretiert. Schon seit Wochen wird überall eifrig für dieses Event geprobt, an den Kulissen und Requisiten gearbeitet.

Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst unter Begleitung des Vollmaringer Musikvereins. Im Anschluss singt der Männergesangverein ab 10.30 Uhr. Die Feuerwehr demonstriert den Frühschoppenbesuchern um 11 Uhr eine Übung.