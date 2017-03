Nagold Beherrscht die Digitalisierung den Alltag?

Nagold. Gemeindediakon Bernd Schmelzle lädt im Namen des Vorbereitungskreises zum Ökumenischen Männervesper am Donnerstag, 16. März, ins Naturfreundhaus in Nagold ein. Das Thema des Vortrags- und Gesprächsabends mit Than Nam Ngyen aus Rottenburg lautet "Große Chancen, große Risiken". Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Die Digitalisierung beeinflusst – ja, sogar beherrscht – heute Leben und Alltag. Man will auf E-Mails, Suchmaschinen und mobiles Internet zu keinem Zeitpunkt mehr verzichten.